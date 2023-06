Doden en gewonden bij nachtelijke droneaanval op Oekraïense havenstad Odessa

In het gebied dat overstroomd is door de breuk van de stuwdam van Nova Kachovka worden nog altijd inwoners geëvacueerd. De humanitaire situatie in het gebied is erg verslechterd, zegt Martin Griffiths, de hoogste hulpfunctionaris van de Verenigde Naties. Volgens Griffiths heeft de VN via Oekraïense hulporganisaties 30.000 inwoners van het gebied bereikt. Maar hij waarschuwt dat voor zo'n 700.000 mensen een gebrek aan drinkwater dreigt.