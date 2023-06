Gemeente met meeste hockeyspelers Sint-Genesius-Rode krijgt eindelijk hockeyveld

De hockeyclub hoopt dat het nieuwe veld de club nog een boost gaat geven, maar wil wel een knusse club blijven. “We hebben de voorinschrijvingen nog maar net geopend en we zitten al aan 120 leden voor volgend seizoen”, zegt covoorzitter Laurent Pierret. “Maar we zorgen er tegelijk ook voor dat de club niet te groot wordt. Het is belangrijk dat Hoekies Hockey Club een kwaliteitsvolle familieclub blijft. In andere clubs gaat het er vaak competitiever aan toe en is er voor sommige leden geen plaats meer. Dat willen wij hier absoluut niet. Iedereen is welkom."

"We zien dit ook als een plek waar de gemeenschappen samen kunnen komen. De trainingen worden in de twee talen gegeven. Sommige Franstalige ouders vragen de trainer zelfs om tegen hun kind in het Nederlands te spreken, en omgekeerd zien we dat ook bij Nederlandstalige ouders.”