Geboortecijfer in Brussel daalt het sterkst: bijna een vijfde minder geboortes dan vier jaar geleden

Jaar na jaar daalt het aantal geboortes in Brussel. Vorig jaar zijn er 14.622 kinderen geboren in Brussel. In 2018 waren het er nog 17.377. Op vier jaar tijd is dat dus een daling van bijna 16 procent. In Vlaanderen gaat het in dezelfde periode om een daling van ongeveer 1,5 procent en in Wallonië 0,8 procent.