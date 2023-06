Groen Gent trekt naar verkiezingen met duo lijsttrekkers: "Schepenen Filip Watteeuw en Hafsa El-Bazioui vormen tandem" 

Filip Watteeuw is gepokt en gemazeld in de Gentse politiek. Hij is intussen 10 jaar schepen en voerde een ambitieus circulatieplan door in de stad. Gent is, mede door zijn beleid, zichtbaar veranderd. Zijn aanpak en stijl leveren hem veel lof én kritiek op. Hij kan voor Groen scoren met verwezenlijkingen. "We doen wat we beloven én zullen ambitieus blijven. We staan open voor debat. Dat maakt ons kwetsbaar, het is de manier waarop we aan politiek doen."