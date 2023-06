Hoe kunnen vier kinderen 40 dagen lang overleven in de jungle?

De kinderen komen uit een gezin dat behoort tot het inheemse Witoto-volk. Ook dat zal in hun voordeel hebben gespeeld. "Als je de omgeving kent, moet het mogelijk zijn om in leven te blijven in de jungle. De jungle heeft veel te bieden en de kinderen zullen vertrouwd geweest zijn met de omgeving", stelt Mike De Roover.

"Als wij een slang zouden tegenkomen, dan zouden we snel opschrikken. Maar zij kennen dat. Net zoals wij soms een spin hebben in onze woonkamer, zullen ze wel eens geconfronteerd worden met die dieren die daar leven. Ik denk dat zij gewend zijn om met die gevaren om te gaan."

"Het grote voordeel voor hen is dat het gaat om een regenwoud", gaat De Roover verder. "Daar regent het regelmatig en het is er tropisch. Dat betekent dat er een veel kleiner risico is op uitdroging en onderkoeling. En in de jungle is er altijd eten, er is altijd fruit."