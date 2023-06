Man rijdt zes mensen aan in Bergen: beschuldigd van zesvoudige moordpoging

De feiten vonden plaats na een woordenwisseling. Volgens de procureur stapte de betrokkene naar zijn auto en startte hij een "rodeo" in het centrum van Bergen. Zes personen raakten daarbij gewond.

De Franse veertiger is nu aangehouden. Naast de zes moordpogingen wordt hem wegens zijn gevaarlijke rijgedrag ook een kwaadwillige belemmering van het verkeer ten laste gelegd. Het parket verduidelijkt dat hij in ons land al gekend was voor drugsfeiten.

In eigen land heeft hij wel al een gevangenisstraf uitgezeten voor feiten die erg lijken op wat in Bergen is gebeurd. De moordpoging waarvoor het Franse gerecht hem veroordeelde, vond in 2012 plaats in Rijsel.

In de loop van volgende week moet de verdachte voor de raadkamer verschijnen.