"Woonstart" is nieuwe woonmaatschappij voor regio Tielt

Twee jaar geleden besliste de Vlaamse regering dat in elke streek maar één unieke woonmaatschappij mag bestaan. Van 88 sociale huisvestingsmaatschappijen en 48 sociale verhuurkantoren moest Vlaanderen naar 42 woonmaatschappijen. Tielt, Ruiselede, Wingene, Pittem en Meulebeke werden zo samengevoegd in het werkingsgebied Midwest-Oost.

De nieuwe maatschappij zal de voormalige Tieltse Bouwmaatschappij, het Sociaal Verhuurkantoor Regio Tielt en een deel van IZI Wonen omvatten. Ze zal in totaal 960 woningen in haar bezit hebben. Dat aantal wordt tegen 2028 nog uitgebreid naar 1.500, na de geplande overnames van de woningen van De Mandel in Meulebeke, Helpt Elkander in Pittem en Vivendo in Ruiselede en Wingene.