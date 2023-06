Boris Johnson is niet de enige die ontslag neemt: ook twee bondgenoten stoppen in het Britse parlement

Het vertrek van de drie Conservatieve parlementsleden betekent dat er tussentijdse verkiezingen moeten worden gehouden in drie districten. Voor Johnson in het district Uxbridge and South Ruislip, voor Dorries in Mid Bedfordshire en voor Adams in Selby and Ainsty. Die tussentijdse verkiezingen zullen zich wellicht keren tegen de Conservatieve Partij, die het nu al heel slecht doet in de peilingen.