Vlaams minister Somers na zoveelste slechte peiling voor Open VLD: "Iedereen begrijpt dat de toestand ernstig is"

Vanmiddag vergadert het partijbestuur van Open VLD over de slechte peilingen. "We moeten onszelf daar grondig over bezinnen", vindt Somers. "Hoe zorgen we ervoor dat we een partij zijn die bijdraagt aan algemeen belang zonder dat we daar zelf schade van ondervinden? We moeten hervormingen doen, maar we moeten ook goed uitleggen waarom die hervormingen nodig zijn."