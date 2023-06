Dodentocht zet deuren open in Bornem: organisatie op zoek naar 100-tal vrijwilligers

"Maar je kiest zelf hoe lang je komt helpen", relativeert een vrijwilligster die toe is aan haar tweede editie. "Vele handen maken licht werk. Mijn vriendin had me vorig jaar gevraagd om te komen helpen. Ik kijk er erg hard naar uit. De wandeling leeft enorm in Bornem. Het moet iets wakker maken in mensen, maar wat net dat weet ik niet." Haar vriendin knikt en pikt in. "Ik doe het al vier jaar, steeds maar een paar uur. Door haar uit te nodigen, konden we bijpraten. Ik help graag. Als ik die vermoeide gezichten voorbij zie komen, krijg ik geen zin om zelf te wandelen", zegt ze lachend, "maar het doet wel iets met je."