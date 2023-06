Sea Life Blankenberge opent opvangcentrum voor bruinvissen, het eerste in ons land

Sea Life Blankenberge zal voortaan ook bruinvissen opvangen, meteen het eerste opvangcentrum van ons land. “We moeten strenge voorwaarden naleven”, zegt directeur Steve Vermote. "In België was er nog geen enkel opvangcentrum voor bruinvissen, maar vorig jaar spoelden er wél 45 aan langs onze kust. Amper vier dieren konden gered worden. Als een bruinvis hulp nodig heeft, moest die voor opvang naar het noorden van Nederland, dat is zo’n 400 kilometer rijden. De dieren staan er bekend voor dat ze snel hulp nodig hebben. Wij hebben nu de faciliteiten en de knowhow om ze zelf te kunnen helpen."

Een bruinvis die aanspoelt, zal in Sea Life in een speciaal bassin met 25.000 liter water worden opgevangen. Die staat in een quarantaineruimte. De bruinvissen zullen niet te zien zijn voor het grote publiek. “Het dier staat bij ons centraal en wij willen ze gewoon zo snel mogelijk terug in de zee krijgen", zegt directeur Vermote.