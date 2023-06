Voetbalclub SK Zillebeke wordt in laagste afdeling uit competitie gehaald na omkoopschandaal, voorzitter gaat in beroep

SK Zillebeke is sportief gedegradeerd, het zou volgend seizoen in vierde provinciale spelen. Maar de ploeg wordt zelfs in de laagste reeks van het amateurvoetbal uitgesloten. Het Disciplinair Comité van Voetbal Vlaanderen veroordeelt de eerste ploeg van SK Zillebeke een seizoen lang tot reservevoetbal. Dat zorgt voor onbegrip bij het bestuur en de spelers.

De voorzitter vreest voor de toekomst van zijn club. Hij gaat in beroep. "Dat ze mij - onterecht - straffen, tot daar. Maar de hele club? Dit was de zwaarst mogelijke straf en als deze in beroep behouden blijft, dreigen spelers te vertrekken”, zegt Mathieu Verhoest. "We zullen vijf jaar nodig hebben om dat financieel en sportief te boven te komen. Bovendien is mijn bestuur gemiddeld zestig en zal het ermee stoppen."