Student overleden door woningbrand in Etterbeek

De politiezone Monty evacueerde buurtbewoners en stelde een veiligheid- en ontruimingsperimeter in. "Er werd een bewusteloze persoon aangetroffen op de tweede verdieping. Ondanks onmiddellijke reanimatiepogingen ter plaatse, is de persoon helaas overleden", zegt Derieuw. Het slachtoffer was een buitenlandse studente die in België verbleef via een uitwisselingsprogramma. De autoriteiten doen hun best doen om de familie van de overledene zo snel mogelijk op de hoogte te brengen.