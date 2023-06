Tongeren krijgt eigen skeelerpiste in Pliniuspark

Skeeleren (of inlineskaten) wint aan populariteit, en dus besliste de stad om erop in te zetten. Patrick Jans, schepen van Sport (Open VLD): “Skeeleren is niet enkel een laagdrempelige en sociale sport, maar je werkt ook nog eens op een goede manier aan je conditie. Je kan intensief bewegen zonder je spieren of gewrichten te belasten. Ook mentaal is het een ideale sport. Skeeleren in een mooie omgeving in de buitenlucht en zo je hoofd even leegmaken."