Treinreizigers zitten anderhalf uur vast op trein tussen Kortrijk en Poperinge

De reizigers zaten ongeveer anderhalf uur vast in de trein. Ze werden daarna naar het lokaal dienstencentrum Allegro gebracht. Van daaruit werden ze begeleid om op hun bestemming te raken.

Vast komen te zitten in een trein bij tropische temperaturen? “De trein had airconditioning aan boord, waardoor ze van de hitte weinig last hadden”, aldus brandweerofficier Jean-Pierre Deryckere. "De treinreizigers kregen ook een flesje water en een wafel aangeboden."

Door de aanrijding kunnen er in beide richtingen geen treinen rijden tussen Poperinge en Kortrijk. Daarom zullen tussen Kortrijk en Menen vervangbussen worden ingelegd, terwijl een trein zal pendelen tussen Menen en Poperinge.

Rond 15 uur konden de treinen weer rijden.