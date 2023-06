"Unabomber" Ted Kaczynski dood aangetroffen in zijn cel

In de Verenigde Staten is Ted Kaczynski, beter bekend als de "Unabomber", dood aangetroffen in zijn gevangeniscel, in de Amerikaanse staat North-Carolina. Hij was 81 jaar oud en kampte met zware gezondheidsproblemen. Tussen 1978 en 1996 maakte de man drie dodelijke slachtoffers en 23 gewonden. Zij werden het slachtoffer van bompakketten die Kaczynski had verstuurd.