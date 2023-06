Raadkamer van Tongeren keurt vier uitleveringsverzoeken 'Ndrangheta-verdachten goed

De vier mannen waren begin mei opgepakt bij een grootschalige internationale actie tegen de Calabrese maffia. Politiediensten en speciale eenheden vielen op meerdere plaatsen binnen in België, Duitsland, Italië, Frankrijk, Portugal, Spanje, Slovenië, Roemenië, Brazilië en Panama. In Limburg voerden de speurders van de federale gerechtelijke politie van Limburg huiszoekingen uit in Genk, Hasselt, Bilzen, Maasmechelen en Pelt.