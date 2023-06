Voltallig bestuur en werkgroep van voetbalclub Sporting Hasselt bieden ontslag aan na conflict

Het bestuur en de werkgroep van Sporting Hasselt kondigen hun ontslag aan op sociale media met een uitgebreide post. Voorzitter Bart Casters bevestigt dat de tekst klopt, maar wil er verder geen commentaar meer over geven.

Het conflict startte al in maart 2022, toen de nieuwe kleedkamers werden beschadigd door hun eigen jeugdspelers. Er volgde een sanctie naar het team toe, waarop er discussie ontstond met een ouder. Het bestuur spreekt van een escalatie in de periode nadien, waarbij er volgens hen werd gedreigd om activiteiten te boycotten en de werking erg moeilijk werd.

Uiteindelijk werd beslist om twee vaders en hun kinderen niet langer toe te laten op de club. Maar daarop kwam een stortvloed aan commentaar, waarop de voorzitter besliste om ontslag te nemen. Daarop volgde het voltallig bestuur en de werkgroep met hun ontslag. "We hopen dat er een oplossing gevonden kan worden, maar de geslagen wonden zijn diep en de schade is onherstelbaar", wordt er nog gezegd in de post.