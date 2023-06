Westhoekwolf slaat weer toe, verschillende schapen doodgebeten in omgeving van Ruiselede

De wolf werd deze week verschillende keren gespot in de streek tussen Brugge en Aalter. Jan Loos van Welkom Wolf:" We hebben inderdaad aanwijzingen dat de Westhoekwolf zich nog in de provincie bevindt. Er zijn enkele meldingen, maar heel veel werd hij toch niet gespot. Wellicht verblijft hij in de streek rond Ruiselede en Wingene. Daar zijn een aantal bossen. Het is een klein gebied, maar er is wel voldoende bos én eten aanwezig. We verwachten dat hij zich daar een tijdje zal settelen."