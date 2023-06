Brand vernielt woning in Bertem

De buren in de Dorpstraat hoorden plots een luide knal: "Opeens hoorden we glazen en ruiten kapotspringen", zeggen ze. "We dachten dat het een verkeersongeval was. Maar toen we buiten kwamen, zagen we heel veel rook. De vlammen waren echt groot." De enorme rookpluim die de buurtbewoners zagen, was zelfs te zien in buurgemeenten Tervuren en Kortenberg en ook op de E40 was de brand zichtbaar.