Zware brand in basisschool in Veldwezelt (Lanaken): vlammen komen uit het dak

De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Burgemeester van Lanaken, Marino Keulen (Open VLD): "De oorzaak van de brand moet nog onderzocht worden, wat we wel al weten is dat de brand vermoedelijk gestart is aan het dak. Het zou een combinatie van de hitte kunnen zijn, samen met de zonnepanelen, dat daar een kortsluiting zou geweest zijn. Maar dat moet het onderzoek dus uitwijzen."

Hoe het verder moet met de lessen in de school op maandag moet nog bekeken worden. "Er moet gekeken worden wat de staat is van het gebouw. De eerste verdieping heeft heel wat waterschade en het dak is zwaar beschadigd. Er worden nu nog sleuven gemaakt om de verspreiding van het vuur te belemmeren en dan is het de vraag of de gelijkvloerse verdieping nog veilig genoeg is." De burgemeester is onder de indruk van de brand. "Het gaat om een oud, rijzig gebouw, van voor de Tweede Wereldoorlog dat iedereen in de buurt kent."