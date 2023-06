Duizenden Antwerpenaren vieren 100 jaar Rivierenhof met picknick en halen herinneringen op 

Met een grote feestpicknick vieren Antwerpenaren vandaag het 100-jarig bestaan van Provinciaal Groendomein Rivierenhof in Deurne. "Het is een enorm succes", glundert gedeputeerde Mireille Colson (N-VA). "Samen met het jaarlijkse Rozenfeest zorgt het voor een enorme toeloop. Je mag overal picknicken in het park, maar mensen zoeken toch vooral de schaduw op onder te bomen. Het is mooi om hen samen te zien genieten. We verwachten ongeveer 3.000 mensen."