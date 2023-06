Alexander De Croo dreigt de Churchill van de Wetstraat te worden

D'hose zei dat ze 'geen inhoudelijke redenen zag' voor nóg eens een verlies in de peilingen. Ze argumenteerde dat de partij in de regeringen toch wel wat successen heeft geboekt de afgelopen weken. Zoals de vrijlating van Olivier Vandecasteele of de rente op de spaarboekjes. Alsof kiezers een keuze voor een partij laten afhangen van één of twee maatregelen vlak voor de peiling. Daarvoor is er nu toch wel sprake van een tendens op langere termijn, geeft ook Sven Gatz toe: 'Als je drie peilingen op rij in één richting gaat, is het niet goed.'