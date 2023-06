"Open VLD is niet gelijk aan Vivaldi": staatssecretaris Alexia Bertrand neemt het op voor voorzitter en premier na slechte peiling

Bertrand neemt het op voor premier De Croo en wijst erop dat het moeilijke tijden zijn: "We hebben twee crisissen goed gemanaged. Dat erkent trouwens iedereen. De groei is er, terwijl de Europese Unie in een recessie is. De kerncentrales zijn opengebleven en er komt een akkoord met (uitbater) Engie aan. Er is geen extra belasting gekomen op de middenklasse. Zonder ons was de tax-shift al een tax-increase geweest."