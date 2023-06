Alle Oost-Vlaamse provinciale domeinen volzet door warme weer

De exotische temperaturen hebben heel wat bezoekers naar de provinciale domeinen gelokt. Zondagnamiddag waren zelfs alle domeinen in Oost-Vlaanderen volzet. "Het weekend is zeer goed verlopen. Het was uiteraard erg druk, maar het was een beheersbare drukte zonder grote incidenten. We zijn tevreden", vertelt gedeputeerde An Vervliet (N-VA).

De politie moest wel ter plaatse komen om enkele toegangsverboden op te leggen. "We raden iedereen aan om op voorhand een plekje te reserveren, zo is er geen teleurstelling als er geen plaats meer is. Door de beperkte capaciteit hadden we enkele inklimmers, dat zijn mensen die geen ticket hebben en toch het domein willen betreden door over de omheining te kruipen. Die personen werd een toegangsverbod opgelegd", zegt Vervliet.