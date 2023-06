Kledingwinkel in centrum Gent getroffen door uitslaande brand

"De oproep kwam binnen rond half 11 gisterenavond. Er was een uitslaande brand in de etalage onderaan. Op een goed halfuur hebben we de brand kunnen neerslaan", vertelt Anouk Veyt, perswoordvoerder van Brandweerzone Centrum in Gent.

Niemand raakte gewond, omdat het pand leeg was op het moment van de brand. Ook in de bovenliggende wooneenheden was niemand aanwezig. Maar de schade is vrij groot, ook een aanpalend pand liep schade op.

De rookontwikkeling was groot. De brandweer verspreidde daarom het advies om uit de rook te blijven. "Als je hinder ondervindt van de rook en geur, sluit ramen en deuren", liet Brandweerzone Centrum weten op Twitter. Een horecazaak in de buurt werd preventief ontruimd.

Lokale brandweerlui startten na het blussen ventilatie op, tot ongeveer 3 uur 's morgens. Omdat in de Veldstraat ook een tram passeert, werd voor de zekerheid de tramlijn zonder spanning gezet, waardoor er een tijdlang geen tramverkeer mogelijk was.