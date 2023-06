Café Majestic in Maaseik sluit na 4 generaties de deuren met groot feest

Café Majestic aan de Bospoort in Maaseik is een bekend café in de streek. "Hoe de naam ontstaan is, weet ik niet", vertelt Bert Vanminsel aan de toog. "Mijn grootvader is het café begonnen, toen er vanuit deze locatie nog trams en autobussen naar de mijn reden. Daarna heeft mijn vader de zaak overgenomen en na 30 jaar nam ik het over, ik had nochtans kinesitherapie gestudeerd. En sinds een paar jaar runde mijn dochter Inge de zaak."

Maar na 4 generaties komt er een einde aan. Bert en zijn vrouw hebben wat gezondheidsproblemen gehad. Hun dochter vond het na een tijdje ook te zwaar om het te dragen. Bert begrijpt het volledig. "Als het niet gaat, dan gaat het niet. Je moet iets doen met volle goesting, anders hou je het niet vol."