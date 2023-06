Dode vissen en eenden in vijver Piereman in Strombeek-Bever: “Vermoedelijk toxische blauwalgen”

De gemeente heeft zich laten inlichten door het vogelopvangcentrum (VOC) en door Gaia. "Zij hebben ons aangeraden om trapjes te voorzien voor eendjes. Blijkbaar gebruikten de jonge kuikens, de oudere eenden en ganzen de trapjes niet. Er was ophef rond ontstaan, omdat de trapjes niet breed genoeg waren. Afgelopen week is er nog een bredere trap bijgeplaatst."

Volgens Hoefs hebben de organisaties VOC en Gaia laten weten dat de situatie onder controle is in de vijver. "We proberen te monitoren wat de stand is van de dieren die ter plaatse zijn. Op basis van de staalafname kunnen we bekijken hoe we de situatie op korte termijn kunnen verbeteren."