Redders reanimeren baby na bevalling op strand in De Panne

In De Panne hebben redders op het strand zondagochtend met succes een baby gereanimeerd. Een vrouw rende naar de redders op het strand, haar dochter was in de openbare toiletten net bevallen. De baby was te vroeg geboren en toonde geen teken van leven. Een redder begon meteen de baby te reanimeren. Met succes, het kindje is naar het ziekenhuis gebracht en zou stabiel zijn.

De opmerkelijke interventie liet wel een diepe indruk na. “We zullen nog samenzitten om de emoties te verwerken”, zegt adjunct-hoofdredder Filip Jongbloet. “Ik moet erover waken dat mijn manschappen, allen tussen de 18 en 26 jaar, deze ervaring goed doorkomen. Het is niet vanzelfsprekend voor een hulpverlener om plots een te vroeg geboren baby te reanimeren. We leren het wel in de cursus, maar in de praktijk is dat allerminst evident. Ik ben trots op mijn ploeg.”