Dwars door het Hageland in de hitte: "Mensen hebben afgezien, maar in de positieve zin"

De vier moesten hun strijd op het gravel enkele keren staken. “Drie keer pech gehad”, vertelt Kurt. “Bandenpech en dan ook nog eens ketting eraf. Ik had slechts een paar reservebanden bij me. Een andere deelnemer was zo vriendelijk me uit de nood te helpen. Kort bij de meet brak mijn ketting ook nog eens af. Mijn vrienden hebben me tot aan de eindmeet geduwd.”

Kurts pech leidde overigens ook tot een hilarisch misverstand. "Toen we op een van de pechplaatsen languit in het gras lagen, dachten sommigen dat wij een ongeval hadden gehad. Een verpleegster stopte om hulp te bieden en er was zelfs al een MUG onderweg."