Festival be-MINE Blues tackelt tropische temperaturen met verneveling, parasols en blues

De zesde editie van het bluesfestival, met alleen maar Belgische groepen, vond plaats op het vroegere mijnterrein van Zolder en door de vele verharding kan de temperatuur daar snel oplopen. Organisator Maarten Reniers: "We hebben daarom gezorgd voor verneveling, meer parasols en extra gekoelde drank. We vreesden eigenlijk dat mensen pas later op de dag gingen komen door de hitte, maar we kregen al snel een goede opkomst."

Het is eerder ook een rustig stadsfestival, waarbij je niet de hele tijd moet rechtstaan. "Er zijn strandstoelen, leuke hoekjes, verhoogde terrassen, wat het extra comfortabel maakt." Reniers spreekt over een topeditie. "De zon speelt eigenlijk echt in ons voordeel. We zijn met heel veel mensen naar Scherpenheuvel gewandeld voor goed weer, maar dat was misschien met iets té veel", lacht hij.