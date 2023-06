Gerechtelijk onderzoek naar kinderopvang in Evergem nadat baby in ziekenhuis is opgenomen

Het zou gaan om een baby van zes maanden oud die met het shakenbabysyndroom is opgenomen in het ziekenhuis. Zowel het parket van Oost-Vlaanderen als het Vlaams Agentschap Opgroeien bevestigen dat er donderdag een incident is geweest in een kinderopvang in Evergem.

Het parket is een gerechtelijk onderzoek gestart. Het Agentschap Opgroeien heeft in afwachting van dat onderzoek de kinderopvang tijdelijk geschorst.

Volgens woordvoerder Hanne Ollevier van het parket van Oost-Vlaanderen zijn intussen twee mensen gearresteerd. "Het gaat om een man, die vandaag al is voorgeleid voor de onderzoeksrechter en die is vrijgelaten onder voorwaarden, en een vrouw die morgen voor de onderzoeksrechter moet verschijnen." Meer details worden voorlopig niet vrijgegeven.