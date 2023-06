Hoogstraten blikt terug op topeditie Heilig Bloedfeesten, bekijk zelf beelden uit 1956 

Volgens Vinckx is het een voorbeeld van hoe deze editie beter op punt stond dan die van vorig jaar. "Na de pandemie was het er weer wat inkomen. Dit jaar hebben we alles op punt gesteld. Zo hebben we ook een nieuw kinderkoor gevonden. Vorig jaar kon de eerste uittocht niet doorgaan. De twee optochten van dit jaar hebben samen dus sowieso ook meer bezoekers gelokt. Vooral de eerste zondag was er heel veel volk. We kregen heel goede reacties van het publiek. Dat maakt ons trots."