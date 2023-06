Honderden zeesterren aangespoeld op stranden van Bretagne

Sinds vorige week zondag zijn al honderden zeesterren aangespoeld op de stranden van de Franse departementen Finistère en Morbihan in Bretagne. Dat melden verschillende Franse media.

De oorzaak is nog onduidelijk. Guillaume Massé, expert van het marien onderzoeksstation in Concarneau, vermoedt dat de zeesterren door bacteriën of virussen getroffen werden. In combinatie met sterke wind kan het ertoe geleid hebben dat de zeesterren aanspoelden. Maar onderzoek zal het verder moeten uitwijzen.