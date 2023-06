Van suffragettes tot anti-komeetpillen: kasteelfeesten in Bornems Kasteel d'Ursel nemen bezoekers mee terug naar 1910  

Dat klinkt dan weer als muziek in de oren van kasteeldirecteur Koen De Vlieger. "Het is niet vanzelfsprekend om de eigenaars van de auto's tot hier te krijgen. Het zijn authentieke voertuigen en ze zijn dus veel geld waard. Ze kennen ons en ons kasteel ook niet. Dit is het hoogtepunt van ons jaar. We hebben er vier jaar op moeten wachten en dan werd het nog eens uitgesteld. De mensen stonden om 11 uur te dringen aan de poort. De voorbije edities verwelkomden we 4.000 gasten. Dit jaar was het aantal verkochte tickets in voorverkoop verdubbeld. We krijgen dus sowieso duizenden mensen over de vloer.