Leuvense onderzoekers ontwikkelen test die voorspelt bij welke patiënten met eierstokkanker medicatie zal aanslaan

Een soortgelijke test bestond al in de Verenigde Staten. UZ Leuven is nu naar eigen zeggen het eerste Europese ziekenhuis dat een eigen en goedkopere versie van de test kan inzetten in de praktijk.

"We hebben nu in België een goedkoper alternatief dat we bij wijze van spreken onmiddellijk kunnen toepassen. Alleen wordt de test op dit moment jammer genoeg nog niet terugbetaald", zegt professor Van Gorp.

"En hoewel zo'n test in de VS een veelvoud duurder is, hangt er ook aan onze test nog altijd een stevig prijskaartje vast. We spreken toch over 1.000 tot 1.200 euro. We hopen de terugbetaling tegen het einde van dit jaar in orde te hebben."