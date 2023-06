Man van 41 komt om het leven bij duikongeval in Neerpelt

De man was in zijn duikuitrusting in het kanaal, terwijl een vriend van hem toekeek vanop de oever. Toen hij in moeilijkheden kwam, riep hij zijn vriend om hulp. Hij kreeg ook hulp van enkele mensen die aan de watersportclub waren. De man werd uit het water gehaald, en de hulpdiensten kwamen ter plaatse om te reanimeren, maar er kon geen hulp meer baten.

Het parket van Limburg beschouwt het voorval als een ongewoon sterfgeval en stuurde een wetsarts en gerechtelijk labo ter plaatse om het sterfgeval te onderzoeken. Het is nog niet duidelijk of de man een duikbrevet had en waarom hij alleen in het water was.