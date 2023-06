Promostunt met trans influencer kost bierbrouwer AB InBev miljarden: "Speelbal geworden van polarisering in VS" 

AB InBev probeerde de afgelopen weken de meubelen te redden. Twee marketingverantwoordelijken werden door het bedrijf op non-actief gezet. Daarnaast lanceerden ze ook opnieuw een klassieke reclamevideo, doordrongen van mannelijkheid en patriottisme, onder de noemer "The story of the American spirit".

"Die nieuwe campagne lijkt op het eerste zicht een logische campagne", zegt Van Dijck. "Daarin zetten ze terug de roots, het DNA, de cultuur, de Amerikaanse erfenis, het patriottisme dat zo eigen is aan Bud in de verf. Want laten we niet vergeten dat ze marktleider zijn in de VS, een beetje vergelijkbaar met Jupiler bij ons. Met deze campagne grijpen ze terug naar hun historische link met patriottisme."