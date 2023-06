Mogelijk gewapende man verschanst zich in woning in Schaffen, politie is massaal aanwezig

Wat er precies aan de hand is, is nog onduidelijk. “Een man heeft zich inderdaad verschanst in zijn woning”, zegt Sarah Callewaert van het parket van Leuven. “Op dit moment doen politiediensten er alles aan om de situatie op een veilige manier af te handelen. We hebben geen zicht op de intenties van de man, dus we blijven voorzichtig.”

Wat er precies aan de hand is, is niet duidelijk. Een buurvrouw moest vanmorgen onmiddellijk haar woning verlaten. "Veel uitleg kreeg ik niet, enkel dat ik in gevaar zou kunnen zijn. Gelukkig krijgen we voldoende drinken aangeboden, want het is warm en de situatie blijft maar duren.”