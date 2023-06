Natuur en Bos houdt komende week extra toezicht op rookverbod in natuurgebied

Momenteel bevindt heel Vlaanderen zich in code geel voor brandgevaar, en de provincies Limburg en Antwerpen zelfs in code oranje. Dat is niet uitzonderlijk in deze periode: de afgelopen weken genoten we van zonnig en warm weer met een strakke noordoostenwind die de natuur droger maakt en in heidegebied staat nu ook nog veel dorre wintervegetatie (zoals het pijpenstrootje) dat extra brandbaar is.