Nieuw sportcomplex in Vilvoorde opent officieel: Yannick Carrasco is ambassadeur

Burgemeester Hans Bonte (Vooruit) is enorm blij met de officiële opening van YC5. "Het is een droom van Yannick en mezelf sinds zo'n zes jaar terug. Hij wilde meer doen in Vilvoorde voor kinderen die niet aangesloten zijn bij een club, of geen middelen of mogelijkheden hebben." Daar wilde de burgemeester zich mee achter zetten. "Het was een start van een zoektocht naar infrastructuur en initiatiefnemers. Vandaag valt alles in zijn plooi. Yannick zelf is een serieuze investeerder en inspirator geweest van het hele geheel."

Carrasco is zelf van Vilvoorde en wilde meer sportaanbod voor de jongeren. "Veel jongeren zitten op hun iPad, computer en op hun telefoon. Ze komen niet meer buiten om op straat te voetballen. Daarom wilde ik iets bouwen waar jongeren veilig kunnen sporten."