Boeren bundelen krachten op OCMW-gronden voor nieuwe Herpendalvallei

De oproep kadert binnen de Leuvense voedselstrategie 'Voeding Verbindt'. Hiermee wil de stad, samen met heel wat lokale partners, ervoor zorgen dat lokale, seizoensgebonden en duurzame voeding steeds beter de weg vindt naar het bord van de Leuvenaar.

Martens wil samen met de anderen een circulair landbouwsysteem bouwen waar elke activiteit een plaats heeft in een groter geheel. "Reststromen worden opnieuw gebruikt en aanvoer van mest, voer, energie van buitenaf is er nauwelijks”, zegt Martens. “We gaan voor gezonde, lokale producten en we creëren een vruchtbare, biodiverse plek die ook bijdraagt aan het landschap en de beleving ervan.”