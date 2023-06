Oekraïne zegt eerste overwinning te hebben geboekt in tegenoffensief: dorp in zuidoosten zou zijn heroverd

Rusland zegt de voorbije nacht een aanval te hebben afgeslagen van Oekraïense onbemande boten tegen een van zijn oorlogsschepen. Het schip patrouilleerde in de Zwarte Zee, in de buurt van twee gaspijpleidingen die Russisch gas naar Turkije voeren.

"De Oekraïense troepen hebben vergeefs geprobeerd het schip Priazovje van de Zwarte Zeevloot aan te vallen met behulp van hogesnelheidsboten zonder bemanning", meldt het Russische ministerie van Defensie op de berichtenapp Telegram. Het Russische schip zou erin geslaagd zijn de Oekraïense boten te vernielen en zou zelf niet beschadigd zijn geraakt.

Rusland meldde eind vorige maand al een gelijkaardige aanval in de exclusieve economische zone van Turkije. Tijdens de twee aanvallen voerde een Amerikaanse drone volgens Rusland verkenningen uit in het luchtruim van het centrale gedeelte van de Zwarte Zee.

Sinds het begin van de Russische inval in Oekraïne hebben zich al verschillende incidenten voorgedaan met Russische oorlogsschepen op vliegtuigen in en boven de Zwarte Zee. De zone wordt ook gebruikt voor de export van Oekraïens graan in het kader van de graandeal die werd gesloten bij overleg met de Verenigde Naties en Turkije. Het Oekraïense graan is cruciaal voor veel landen in Afrika en Azië.