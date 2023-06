Polé Polé komt voor het eerst naar Aalst met foodtruckfestival Barrio Cantina

Tot zondagavond kunnen bezoekers in Aalst genieten van het foodtruckfestival Barrio Cantina van Polé Polé. Daarbij staan verschillende foodtrucks op het Werfplein. Bezoekers kunnen er verschillende wereldse gerechten proeven en genieten van randanimatie. "Van Vietnamese springrolls tot Amerikaanse hamburgers en Thaise dumplings, voor elk wat wils" klinkt het bij de organisatie.

Door het warme weer hoopte de organisatie op extra veel bezoekers. "Het weer zit alvast mee. Misschien wel een beetje te warm om te eten, maar anderzijds is het wel extra dorstig", vertelt de organisatie. "Wat Polé Polé uniek maakt, is de sfeer. We zorgen voor leuke lichtjes, goede dj’s en lekkere cocktails. Polé Polé betekent “rustig aan” en dat is onze sterkte als team."