Politie zoekt getuigen van merkwaardig ongeval zeven jaar geleden in Oostende

Pieterjan Bentein ging na zijn werk als chef-kok in restaurant Petrus nog iets drinken in twee cafés in de Langestraat. Hij kocht er na twee uur ’s nachts nog pita en aan de overkant in een nachtwinkel enkele blikjes bier. "Op dat ogenblik had Pieterjan Bentein zijn gsm nog bij zich", zegt politiewoordvoerder Eline Goeminne. "Op de camera’s zien we hem wegrijden richting zijn woonplaats, op zijn fiets. Kort nadien vindt een politiepatrouille hem op het fietspad naast zijn fiets, hevig bloedend. Een taxichauffeur die een klant vervoerde, passeerde kort voordien en zag een zestal personen rond hem staan. We zijn actief op zoek naar die zes personen een ook naar de klant die toen in de taxi zat."

Wie iets gehoord of gezien heeft, wordt gevraagd om contact op te nemen met de lokale politie of via het gratis telefoonnummer 0800/30.300 of via opsporingen@police.belgium.eu.