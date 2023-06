Politie komt ter plaatse om gemoederen te bedaren in openluchtzwembad van Hamme

In het openluchtzwembad van Hamme is er plaats voor 450 bezoekers. Door het warme weer daagden er zaterdag heel wat bezoekers op. Op een bepaald moment moesten zelfs mensen geweigerd worden aan de deur. "De mensen aan de kassa moeten het aantal bezoekers bijhouden", zegt zwembadbeheerder Sandra Van den Abbeele, "vanaf donderdag werken we met een automatisch telsysteem."

Een groepje jonge twintigers ging er niet mee akkoord toen ze te horen kregen dat het zwembad de maximale capaciteit had bereikt. "Drie kwartier geleden belden we naar het zwembad en hoorden we dat reserveren niet nodig was. Bij aankomst mochten we niet binnen. We werden uitgedaagd en de politie is opgeroepen", zegt een jonge vrouw. Het groepje wilde het terrein niet verlaten. De politie kwam ter plaatse om de gemoederen te bedaren.

"Ik betreur dat sommige bezoekers zo reageren. De medewerkers dragen net zorg voor gastvrijheid en veiligheid. Wij en ook de badgasten moeten zich aan de regels houden", reageert Van den Abbeele op het voorval.