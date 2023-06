Prosper- en Hedwigepolder vernieuwd: "natuurgebied wordt tankstation voor vogels"

De Prosper- en Hedwigepolder zijn een onderdeel van een verdrag tussen Vlaanderen en Nederland om de veiligheid, toegankelijkheid en de natuurlijkheid van de Scheldemonding te optimaliseren. Om dat verdrag waar te maken werd van 2008 tot 2015 gewerkt aan de Prosperpolder aan de Belgische kant. Van 2019 tot nu werd werk gemaakt van de Hedwigepolder aan de Nederlandse kant.

Vandaag zijn bezoekers uitzonderlijk welkom in het gebied van 465 hectare. Daar kunnen ze zien hoe het Scheldewater door de nieuw gegraven geulen loopt. "In de eerste jaren zal zich een heel open gebied van slikken en geulen vormen. Heel wat vogels komen daarop af voor een stevige maaltijd", vertelt de coördinator, "er komen ook bodemdiertjes op af. Zij leven van ontkiemde plantjes, waardoor de begroeiing langzaam op gang komt. Dat is goed, want zo krijgen geulen en kreken de kans om zich te ontwikkelen."