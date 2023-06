Eerste skeelernetwerk van West-Vlaanderen geopend: lus van 450 kilometer over 16 gemeenten

Skeeleren is vooral populair sinds corona. Sindsdien groeit de sport. Onder andere Vlaams minister van Sport Ben Weyts (N-VA) en Olympisch atlete Sandrine Tas trokken de skates aan voor de opening van het netwerk. "Het is belangrijk dat we zoveel mogelijk mensen aan het sporten brengen in zoveel mogelijk sporten”, aldus de minister.

Steven Leeman van de vereniging iSkate hielp mee met het uitstippelen van de routes. “De sport zit zeker in de lift. We hopen dat nog meer mensen de skates aanknopen en de routes ontdekken. Op 2 juli organiseert iSkate voor het eerst een skeelermarathon in het Krommebeekpark om de sport nog extra in de kijker te zetten."