Waarom de dood van terrorist Ted - de Unabomber - Kaczynski nog altijd een gevoelige snaar raakt

Het is 3 april 1996. De FBI heeft al dagenlang een afgelegen houten hut in het vizier in de bossen van Lincoln, een dorpje in de Amerikaanse staat Montana. In die hut woont volgens hun informatie ene Theodore John - kortweg Ted - Kaczynski. Hij is de man naar wie op dat moment geloofwaardige aanwijzingen leiden in het onderzoek naar de Unabomber, een bizarre kruising tussen een terrorist en een seriemoordenaar die tussen 1978 en 1995 16 bomaanslagen heeft gepleegd en daarbij 3 mensen heeft gedood en 23 andere verwond.