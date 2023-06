Tegenstanders mobiliteitsplan Good Move manifesteren in Anderlecht: “Onze strijd is nog niet gestreden"

De manier waarop Good Move tot stand is gekomen, is volgens de tegenstanders na onvoldoende overleg met de bewoners. “In plaats van het door de strot geramd te krijgen, had er beter duidelijker overleg plaatsgevonden – niet via Zoom-meetings. Het kan toch niet dat mensen die decennia in dichtbevolkte wijken wonen geen inspraak krijgen over zoiets fundamenteels?”, aldus Fouad.